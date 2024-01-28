Козлов Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Александр Викторович

Козлов Александр Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1982

Отец: Козлов Виктор Анатольевич

Мать: Козлова (Брославцева) Лариса Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова (Вонюхова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
24.01.2009

Дочь: Козлова Ангелина Александровна

Мать ребёнка: Козлова (Вонюхова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
24.09.2015

Дочь: Козлова Кира Александровна

Мать ребёнка: Козлова (Вонюхова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
22.01.2023

Сын: Козлов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Козлова (Вонюхова) Анна Николаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.