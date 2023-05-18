Жабина (Селезнева) Анастасия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖабина (Селезнева) Анастасия Афанасьевна

Жабина (Селезнева) Анастасия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

1920 г.р.
1930 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1917 и 1919

Муж: Жабин Семён Семёнович

Рождение ребёнка
26.06.1920

Сын: Жабин Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Жабин Семён Семёнович

Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Цыганова Елена Семёновна

Отец ребёнка: Жабин Семён Семёнович

Рождение ребёнка
02.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жабин Семён Семёнович

Рождение ребёнка
23.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жабин Семён Семёнович

Рождение ребёнка
01.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жабин Семён Семёнович

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жабин Семён Семёнович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close