Жабина (Селезнева) Анастасия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1917 и 1919
Рождение ребёнка
26.06.1920
Сын: Жабин Пётр Семёнович
Отец ребёнка: Жабин Семён Семёнович
Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Цыганова Елена Семёновна
Отец ребёнка: Жабин Семён Семёнович
Рождение ребёнка
02.08.1934
Рождение ребёнка
23.02.1937
Рождение ребёнка
01.02.1940
Рождение ребёнка
1943
Смерть
Неизвестно