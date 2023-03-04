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Довгаль Анна Кононова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1878

Отец: Довгаль Конон Филипов

Мать: Довгаль Ирина Павлова

Бракосочетание
25.10.1891

Муж: Сахно Савва Симеонович

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
06.09.1918

Дочь: Сахно Татьяна Савельевна

Отец ребёнка: Сахно Савва Симеонович

Ключи, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Зеньковский уезд, Полтавская губерния
Смерть
Неизвестно
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