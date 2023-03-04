Довгаль Анна Кононова
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1878
Отец: Довгаль Конон Филипов
Мать: Довгаль Ирина Павлова
Бракосочетание
25.10.1891
Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
06.09.1918
Дочь: Сахно Татьяна Савельевна
Отец ребёнка: Сахно Савва Симеонович
Ключи, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Зеньковский уезд, Полтавская губерния
Смерть
Неизвестно