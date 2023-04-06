Соловьева (Тарасова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Тарасова) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1878

Дата смерти

24.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1878

Отец: Тарасов Федор Степанович

Мать: Тарасова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
?.12.1906

Сын: Соловьев Николай Ефимович

Отец ребёнка: Соловьев Ефим Антонович

Рождение ребёнка
?.09.1912

Сын: Соловьев Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Соловьев Ефим Антонович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Соловьев Ефим Антонович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Скрипцова Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Соловьев Ефим Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Ефим Антонович

Смерть
24.01.1962
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