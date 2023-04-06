Соловьева (Тарасова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1878
Дата смерти24.01.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1878
Рождение ребёнка
?.12.1906
Сын: Соловьев Николай Ефимович
Отец ребёнка: Соловьев Ефим Антонович
Рождение ребёнка
?.09.1912
Отец ребёнка: Соловьев Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Соловьев Ефим Антонович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Скрипцова Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Соловьев Ефим Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.01.1962