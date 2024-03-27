Габдеев Баян
Место рожденияг. Агрыз
Дата рождения1909
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Габдеев Саетгарей
Мать: Габдеева ?
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
19.09.1936
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
24.04.1943
Рождение ребёнка
12.05.1946
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1955
Смерть
1967
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно