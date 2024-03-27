Габдеев Баян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдеев Баян

Место рождения

г. Агрыз

Дата рождения

1909

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Жена

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Габдеев Саетгарей

Мать: Габдеева ?

Бракосочетание
1935

Жена: Габдеева (Минагулова) Магсума

Рождение ребёнка
19.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габдеева (Минагулова) Магсума

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габдеева (Минагулова) Магсума

Рождение ребёнка
24.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габдеева (Минагулова) Магсума

Рождение ребёнка
12.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габдеева (Минагулова) Магсума

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габдеева (Минагулова) Магсума

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габдеева (Минагулова) Магсума

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габдеева (Минагулова) Магсума

Смерть
1967
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

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