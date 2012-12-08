Фурсов Егор Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсов Егор Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.2012

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.2012

Отец: Фурсов Евгений Александрович

Мать: не указана

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