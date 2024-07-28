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Слепов Харитон Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.

Отец: Слепов Иван Васильев

Мать: Слепова Мария

Бракосочетание
11.11.1834 ст.

Жена: Слепова (Садова) Дарья Николаева

Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Сын: Слепов Василий Харитонович

Мать ребёнка: Слепова (Садова) Дарья Николаева

Смерть
Неизвестно
Михайловка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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