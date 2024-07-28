Слепов Харитон Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1813 ст.
Отец: Слепов Иван Васильев
Мать: Слепова Мария
Бракосочетание
11.11.1834 ст.
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Сын: Слепов Василий Харитонович
Мать ребёнка: Слепова (Садова) Дарья Николаева
Смерть
Неизвестно
Михайловка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)