Вейнер (Яковлева) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти?.01.1942
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Яковлев Иван Иванович
Мать: Яковлев Анна Ивановна
Бракосочетание
1925
Муж: Вейнер Михаил
Ленинград, церковь на Каменном острове.
Смерть
?.01.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Пискаревское кладбище, Ленинград.