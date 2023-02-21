Вейнер (Яковлева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейнер (Яковлева) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Муж

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Яковлев Иван Иванович

Мать: Яковлев Анна Ивановна

Бракосочетание
1925

Муж: Вейнер Михаил

Ленинград, церковь на Каменном острове.
Смерть
?.01.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Пискаревское кладбище, Ленинград.
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