Чекалова Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1928
Дата смерти19.01.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекалов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
26.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекалов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.2010