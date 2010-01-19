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Чекалова Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1928

Дата смерти

19.01.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
26.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалов Василий Васильевич

Смерть
19.01.2010
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