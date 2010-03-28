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Мальнев Василий Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1960

Дата смерти

28.03.2010

Пол

Мужской

Отец

19 г.р.

Мать

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1960

Отец: Мальнев Виталий Васильевич

Мать: Гурлива Александра Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1988

Сын: Мальнев Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
02.09.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Наталья Юрьевна

Смерть
28.03.2010
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