Мальнев Василий Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1960
Дата смерти28.03.2010
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1960
Рождение ребёнка
21.03.1988
Сын: Мальнев Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Иванова Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
02.09.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Наталья Юрьевна
Смерть
28.03.2010