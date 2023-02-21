Максимова Луиза Гарриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Луиза Гарриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1958

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1958

Отец: Нейман Гарри Иванович

Мать: Нейман-Фаст Алиция Мартыновна

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