Баязитова Бахтияра Вторая Жена
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахтияров Халиулла
Отец ребёнка: Баязитов Бахтияр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бахтиярова) Масружихан
Отец ребёнка: Баязитов Бахтияр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахтияров Хабибулла
Отец ребёнка: Баязитов Бахтияр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баязитов Бахтияр
Рождение ребёнка
1862
Сын: Бахтияров Шарафетдин
Отец ребёнка: Баязитов Бахтияр
Рождение ребёнка
1865
Сын: Бахтияров Харис
Отец ребёнка: Баязитов Бахтияр
Рождение ребёнка
1877
Сын: Бахтияров Гарифулла
Отец ребёнка: Баязитов Бахтияр
Смерть
Неизвестно