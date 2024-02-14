Баязитова Бахтияра Вторая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баязитова Бахтияра Вторая Жена

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтияров Халиулла

Отец ребёнка: Баязитов Бахтияр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бахтиярова) Масружихан

Отец ребёнка: Баязитов Бахтияр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтияров Хабибулла

Отец ребёнка: Баязитов Бахтияр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баязитов Бахтияр

Рождение ребёнка
1862

Сын: Бахтияров Шарафетдин

Отец ребёнка: Баязитов Бахтияр

Рождение ребёнка
1865

Сын: Бахтияров Харис

Отец ребёнка: Баязитов Бахтияр

Рождение ребёнка
1877

Сын: Бахтияров Гарифулла

Отец ребёнка: Баязитов Бахтияр

Смерть
Неизвестно

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