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Москалев Валерий Степанович
Москалев Валерий Степанович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.05.1946
Пол
Мужской
Отец
Москалев Степан Иванович
1901 г.р.
Мать
Москалева (Субботина) Мария Николаевна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1946
Отец:
Москалев Степан Иванович
Мать:
Москалева Мария Николаевна
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