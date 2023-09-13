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Москалев Валерий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1946

Отец: Москалев Степан Иванович

Мать: Москалева Мария Николаевна

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