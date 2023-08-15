Надежда Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Адамовна

Место рождения

Ставропольский край, Григоро Полицкое

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрельченя Адам

Мать: Стрельченя Пелагея

Ставропольский край, Григоро Полицкое
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бандаренко Наталья Владимировна

Отец ребёнка: не указан

С. Отрадо - Ольгинское, Гулькевичского р-на Краснодарского края
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