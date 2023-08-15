Надежда Адамовна
Место рожденияСтавропольский край, Григоро Полицкое
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стрельченя Адам
Мать: Стрельченя Пелагея
Ставропольский край, Григоро Полицкое
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бандаренко Наталья Владимировна
Отец ребёнка: не указан
С. Отрадо - Ольгинское, Гулькевичского р-на Краснодарского края