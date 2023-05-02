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Гусаров Николай Архипович

Место рождения

Чёрный Мисс, Тевризского района, Омской области

Дата рождения

17.09.1924

Дата смерти

03.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1924

Отец: Гусаров Архип 1

Мать: Гусарова Надежда

Чёрный Мисс, Тевризского района, Омской области
Рождение ребёнка
01.05.1955

Дочь: Минченко Раиза Николаевна

Мать ребёнка: Гусарова Елена Николаевна

Омская область, Тевризский район, пос. Чёрный Мисс
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусарова Елена Николаевна

Смерть
03.04.1981
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