Гусаров Николай Архипович
Место рожденияЧёрный Мисс, Тевризского района, Омской области
Дата рождения17.09.1924
Дата смерти03.04.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1924
Отец: Гусаров Архип 1
Мать: Гусарова Надежда
Чёрный Мисс, Тевризского района, Омской области
Рождение ребёнка
01.05.1955
Дочь: Минченко Раиза Николаевна
Мать ребёнка: Гусарова Елена Николаевна
Омская область, Тевризский район, пос. Чёрный Мисс
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.1981