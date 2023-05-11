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Алексей Фролович

Место рождения

Хатунь, Ступино, Московская область

Дата рождения

До 1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.1793 ст.

Сын: Флоров Савва Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение
До 1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.

Сын: Флоров Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Флоров Степан Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Хатунь, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хатунь, Ступино, Московская область
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