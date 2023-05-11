Алексей Фролович
Место рождения
Дата рожденияДо 1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.1793 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение
До 1793 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.
Сын: Флоров Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно