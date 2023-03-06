Нефёдов Юрий Геннадьевич
Место рожденияОрловка, Кыргызстан
Дата рождения20.02.1948
Дата смерти17.08.1991
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1948
Отец: ?
Мать: Матрёна Максимовна
Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
07.11.1969
Мать ребёнка: Наталья Петровна
п.Орловка
Рождение ребёнка
11.04.1976
Сын: Нефёдов Егор Юрьевич
Мать ребёнка: Наталья Петровна
Кыргызстан п. Орловка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Петровна
Смерть
17.08.1991
Орловка, Кыргызстан