Нефёдов Юрий Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёдов Юрий Геннадьевич

Место рождения

Орловка, Кыргызстан

Дата рождения

20.02.1948

Дата смерти

17.08.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1948

Отец: ?

Мать: Матрёна Максимовна

Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
07.11.1969

Сын: Нефёдов Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Наталья Петровна

п.Орловка
Рождение ребёнка
11.04.1976

Сын: Нефёдов Егор Юрьевич

Мать ребёнка: Наталья Петровна

Кыргызстан п. Орловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Петровна

Смерть
17.08.1991
Орловка, Кыргызстан
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