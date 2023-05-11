Салтыков Федор (Фетка) Спиридонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1636
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1636
Отец: Салтыков Спиридон (Спирка) Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1666
Сын: Салтыков Филипп (Филка) Федоров
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678