Салтыков Федор (Фетка) Спиридонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыков Федор (Фетка) Спиридонов

Место рождения

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1636

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1636

Отец: Салтыков Спиридон (Спирка) Васильев

Мать: не указана

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1666

Сын: Салтыков Филипп (Филка) Федоров

Мать ребёнка: не указана

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678
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