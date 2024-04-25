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Шиков Арсений Сергеевич

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Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Акулина Степановна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шикова Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Шиков Михаил Арсеньевич

Мать ребёнка: Шикова Пелагея Семеновна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Шиков Александр Арсеньевич

Мать ребёнка: Шикова Пелагея Семеновна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.12.1907

Дочь: Прунова (Шикова) Анна Арсентьевна

Мать ребёнка: Шикова Пелагея Семеновна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Козалетова (Шикова) Анастасия Арсеньевна

Мать ребёнка: Шикова Пелагея Семеновна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.02.1912

Сын: Шиков Иван Арсеньевич

Мать ребёнка: Шикова Пелагея Семеновна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.11.1914

Сын: Шиков Николай Арсеньевич

Мать ребёнка: Шикова Пелагея Семеновна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.02.1917

Дочь: Шикова Валентина Арсеньевна

Мать ребёнка: Шикова Пелагея Семеновна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Литвин (Шикова) Клавдия Арсеньевна

Мать ребёнка: Шикова Пелагея Семеновна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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