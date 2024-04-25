Шиков Арсений Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Акулина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шикова Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Шикова Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Шиков Александр Арсеньевич
Мать ребёнка: Шикова Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
22.12.1907
Дочь: Прунова (Шикова) Анна Арсентьевна
Мать ребёнка: Шикова Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Козалетова (Шикова) Анастасия Арсеньевна
Мать ребёнка: Шикова Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
20.02.1912
Мать ребёнка: Шикова Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
06.11.1914
Мать ребёнка: Шикова Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
04.02.1917
Дочь: Шикова Валентина Арсеньевна
Мать ребёнка: Шикова Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Литвин (Шикова) Клавдия Арсеньевна
Мать ребёнка: Шикова Пелагея Семеновна
Смерть
Неизвестно