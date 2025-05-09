Nachmansohn (Sher) Mariya (Malka Masya) (Malka, Masya) Rachil Savelyevna 29.10.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Nachmansohn (Sher) Mariya (Malka Masya) (Malka, Masya) Rachil Savelyevna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 29.10.1897, Belarus, Cherykaw

умерла 30.08.1980, Russia, Orenburg

Мать
Sher (Beynin) Domna (Doba) Girshevna (Aizikovna)1875 г.р.
Отец
Sher Savely (Sheyl) MorduhovichОколо 1850 г.р.
Супруги
Nachmansohn Samuil Yakovlevich31.10.1889 г.р.
Дети
Nachmansohn (Nikolaev) Savely Samuilovich (Aleksandr Sergeevich)12.12.1921 г.р.
Nachmansohn Boris Samuilovich02.12.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1897

Отец: Sher Savely (Sheyl) Morduhovich

Мать: Sher (Beynin) Domna (Doba) Girshevna (Aizikovna)

Belarus, Cherykaw

Свидетельство о рождении Марии Савельевны Шер | Чериковский Общественный Раввинат | Копия свидетельства о рождении Маси (Рахиль) Шер от 13 декабря 1915 года

Упоминание
Неизвестно

Свидетельство о рождении Марии Нахмансон

Место жительства
Неизвестно
Russia, Orenburg

Место жительства
1903
Оренбург

Вся семья переехала в Оренбург | Автобиография Марии Савельевны Шер | Две биографии написанные Марией Савельевной Шер - одна рукописная, другая напечатанная

Бракосочетание
05.03.1921

Муж: Nachmansohn Samuil Yakovlevich

Russia, Omsk

Рождение ребёнка
12.12.1921

Сын: Nachmansohn (Nikolaev) Savely Samuilovich (Aleksandr Sergeevich)

Отец ребёнка: Nachmansohn Samuil Yakovlevich

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
02.12.1923

Сын: Nachmansohn Boris Samuilovich

Отец ребёнка: Nachmansohn Samuil Yakovlevich

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
10.12.1926

Сын: Nachmansohn Lev Samuilovich

Отец ребёнка: Nachmansohn Samuil Yakovlevich

Russia, Orenburg

Смерть
30.08.1980
Russia, Orenburg

Причина смерти: Illness

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