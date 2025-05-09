Nachmansohn (Sher) Mariya (Malka Masya) (Malka, Masya) Rachil Savelyevna
женский, родилась 29.10.1897, Belarus, Cherykaw
умерла 30.08.1980, Russia, Orenburg
МатьSher (Beynin) Domna (Doba) Girshevna (Aizikovna)1875 г.р.
ОтецSher Savely (Sheyl) MorduhovichОколо 1850 г.р.
Супруги
Nachmansohn Samuil Yakovlevich31.10.1889 г.р.
Дети
Nachmansohn Boris Samuilovich02.12.1923 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.1897
Belarus, Cherykaw
Упоминание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Russia, Orenburg
Место жительства
1903
Оренбург
Бракосочетание
05.03.1921
Russia, Omsk
Рождение ребёнка
12.12.1921
Сын: Nachmansohn (Nikolaev) Savely Samuilovich (Aleksandr Sergeevich)
Отец ребёнка: Nachmansohn Samuil Yakovlevich
Russia, Orenburg
Рождение ребёнка
02.12.1923
Сын: Nachmansohn Boris Samuilovich
Отец ребёнка: Nachmansohn Samuil Yakovlevich
Russia, Orenburg
Рождение ребёнка
10.12.1926
Сын: Nachmansohn Lev Samuilovich
Отец ребёнка: Nachmansohn Samuil Yakovlevich
Russia, Orenburg
Смерть
30.08.1980
Russia, Orenburg
Свидетельство о рождении Марии Савельевны Шер | Чериковский Общественный Раввинат | Копия свидетельства о рождении Маси (Рахиль) Шер от 13 декабря 1915 года