Чернышёва (Смолина) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.01.1939
Дата смерти19.10.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1939
Отец: Смолин Иван
Рождение ребёнка
08.03.1960
Дочь: Потоцкая Антонина Владимировна
Отец ребёнка: Чернышёв Владимир Андреевич
Чепищево, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.08.1962
Дочь: Сухорученкова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Чернышёв Владимир Андреевич
Чепищево малое, Хорошовская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1964
Сын: Чернышёв Александр Владимирович
Отец ребёнка: Чернышёв Владимир Андреевич
Смерть
19.10.2014
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область