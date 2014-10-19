Чернышёва (Смолина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышёва (Смолина) Нина Ивановна

Место рождения

Коптева, Хорошовская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

05.01.1939

Дата смерти

19.10.2014

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1939

Отец: Смолин Иван

Мать: Мостачёва Мария Иосифовна

Коптева, Хорошовская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1960

Дочь: Потоцкая Антонина Владимировна

Отец ребёнка: Чернышёв Владимир Андреевич

Чепищево, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.08.1962

Дочь: Сухорученкова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Чернышёв Владимир Андреевич

Чепищево малое, Хорошовская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1964

Сын: Чернышёв Александр Владимирович

Отец ребёнка: Чернышёв Владимир Андреевич

Коптева, Хорошовская волость, Рославльский уезд
Смерть
19.10.2014
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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