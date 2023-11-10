Безсчастнова (Башкина) Анна Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсчастнова (Башкина) Анна Иоанновна

Место рождения

Медвежьи Озёра, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Медвежьи Озёра, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.11.1910

Сын: Безсчастнов Николай Иванович

Отец ребёнка: Безсчастнов Иоанн Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безсчастнова Клавдия Иоанновна

Отец ребёнка: Безсчастнов Иоанн Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безсчастнов Иоанн Владимирович

Смерть
Неизвестно
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