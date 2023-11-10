Безсчастнова (Башкина) Анна Иоанновна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1910
Сын: Безсчастнов Николай Иванович
Отец ребёнка: Безсчастнов Иоанн Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безсчастнова Клавдия Иоанновна
Отец ребёнка: Безсчастнов Иоанн Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно