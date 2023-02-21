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Рудник Наталья Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Рудник Никифор Тимофеев

Отец ребёнка: Рудник Тимофей Васильев

Рождение ребёнка
1787

Сын: Рудник Грившко Тимофеев

Отец ребёнка: Рудник Тимофей Васильев

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Лукерья Тимофеева

Отец ребёнка: Рудник Тимофей Васильев

Рождение ребёнка
1805

Сын: Рудник Евтух Тимофеев

Отец ребёнка: Рудник Тимофей Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудник Тимофей Васильев

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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