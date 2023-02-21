Рудник Наталья Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Рудник Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Рудник Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Лукерья Тимофеева
Отец ребёнка: Рудник Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Рудник Тимофей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно