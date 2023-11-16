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Снигирев Семион Фролов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Снигирев Фрол

Мать: ?

Рождение ребёнка
1831

Сын: Снигирев Антип Симеонов

Мать ребёнка: Снигирева Акуина Федорова

Большой Дубовик, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1834

Сын: Снигирев Филарет Семионов

Мать ребёнка: Снигирева Акуина Федорова

Большой Дубовик, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1836

Сын: Снигирев Иван Семионов

Мать ребёнка: Снигирева Акуина Федорова

Большой Дубовик, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1840

Сын: Снигирев Ермило Семион

Мать ребёнка: Снигирева Акуина Федорова

Большой Дубовик, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Снигирев Александр Семион

Мать ребёнка: Снигирева Акуина Федорова

Большой Дубовик, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Снигирева Акуина Федорова

Большой Дубовик, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мавра Семионова

Мать ребёнка: Снигирева Акуина Федорова

Большой Дубовик, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.04.1850

Дочь: Ирина Семионова

Мать ребёнка: Снигирева Акуина Федорова

Большой Дубовик, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Федосья Семионова

Мать ребёнка: Снигирева Акуина Федорова

Большой Дубовик, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Снигирева Акуина Федорова

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