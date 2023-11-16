Снигирев Семион Фролов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Снигирев Фрол
Мать: ?
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Снигирева Акуина Федорова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Снигирев Филарет Семионов
Мать ребёнка: Снигирева Акуина Федорова
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Снигирева Акуина Федорова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Снигирева Акуина Федорова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Снигирев Александр Семион
Мать ребёнка: Снигирева Акуина Федорова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Снигирева Акуина Федорова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мавра Семионова
Мать ребёнка: Снигирева Акуина Федорова
Рождение ребёнка
04.04.1850
Дочь: Ирина Семионова
Мать ребёнка: Снигирева Акуина Федорова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Федосья Семионова
Мать ребёнка: Снигирева Акуина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно