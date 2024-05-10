Мильштейн Ита-Лея Авраамовна (Авраам-Ицхоковна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Мильштейн) Рахиль Авраамовна
Отец ребёнка: Мильштейн Авраам Львович
Рождение ребёнка
23.01.1913
Сын: Мильштейн Довид Авраамович
Отец ребёнка: Мильштейн Авраам Львович
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метрическая книга синагоги города Красноярска. Лист 2об
Рождение ребёнка
14.03.1914 ст.
Сын: Мильштейн Вольф Авраамович
Отец ребёнка: Мильштейн Авраам Львович
В метрической записи о месте рождения сказано: «На кирпичном заводе Военного ведомства у гор. Красноярска». | ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метричес... Показать все
Рождение ребёнка
13.06.1915 ст.
Сын: Мильштейн Енох Авраамович
Отец ребёнка: Мильштейн Авраам Львович
слобода Николаевская, г. Красноярск, Енисейская губерния, Российская империя
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метрическая книга синагоги города Красноярска. Лист 209об
Рождение ребёнка
15.09.1916 ст.
Дочь: (Мильштейн) Гися Авраамовна
Отец ребёнка: Мильштейн Авраам Львович
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 1, Дело 26 - Метрическая книга синагоги города Красноярска. Лист 337об
Смерть
Неизвестно