Катерина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Юрьевна

Место рождения

Липники, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрий

Мать: Барщевская Анна Иософовна

Липники, Дрогичинский район, Брестская область
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