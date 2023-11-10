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Катерина Юрьевна
Катерина Юрьевна
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Древо
Место рождения
Липники
, Дрогичинский район, Брестская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Юрий
Мать
Барщевская (Жедик) Анна Иософовна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Юрий
Мать:
Барщевская Анна Иософовна
Липники
, Дрогичинский район, Брестская область
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