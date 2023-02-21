Ильин Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильин Яков Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Ильина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Ильина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильин Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Ильина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ильина Нина
Смерть
Неизвестно