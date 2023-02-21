Ильин Алексей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Алексей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильин Яков Фёдорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Ильина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Ильина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Ильина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Ильина Нина

Смерть
Неизвестно
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