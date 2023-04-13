Втюрин Павел Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1837
Сын: Втюрин Ефим Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1837
Сын: Втюрин Лаврентий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
По обе стороны рч. Питенерки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно