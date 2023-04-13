Втюрин Павел Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Втюрин Павел Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1837

Сын: Втюрин Ефим Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1837

Сын: Втюрин Лаврентий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
По обе стороны рч. Питенерки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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