Беляева Матрена Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Матрена Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1906

Дата смерти

07.03.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Никифорович

с.Забугорье
Рождение ребёнка
25.02.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Никифорович

Рождение ребёнка
03.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Никифорович

Рождение ребёнка
10.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Никифорович

с.Забугорье
Смерть
07.03.1984
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Забугорье
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