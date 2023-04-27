Беляева Матрена Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1906
Дата смерти07.03.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1931
с.Забугорье
Рождение ребёнка
25.02.1933
Рождение ребёнка
03.07.1939
Рождение ребёнка
10.10.1945
с.Забугорье
Смерть
07.03.1984
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Забугорье