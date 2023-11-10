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Сысоев Василий Кузьмич

Место рождения

Худякина, Рогачевская волость, Дмитровский уезд

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Сысоев Кузьма Федорович Неподтв Из Метрики Сына

Мать: не указана

Худякина, Рогачевская волость, Дмитровский уезд
Бракосочетание
10.01.1910

Жена: Сысоева Евдокия Федоровна (Неподтв-Из Метрики Брака)

Рогачево У Св Николая Чудотворца
Метрика о браке МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ ДМИТРОВСКИЙ УЕЗД ДАНИЛОВСКОЕ СЕЛО, СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ЦЕРКОВЬ. ДЕДЕНЕВО СЕЛО, СПАССКАЯ СПАСО-ВЛАХЕРНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ ЦЕРКОВЬ. ДЕУЛИНО ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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