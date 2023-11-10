Сысоев Василий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Сысоев Кузьма Федорович Неподтв Из Метрики Сына
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1910
Рогачево У Св Николая Чудотворца
Метрика о браке МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ ДМИТРОВСКИЙ УЕЗД ДАНИЛОВСКОЕ СЕЛО, СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ЦЕРКОВЬ. ДЕДЕНЕВО СЕЛО, СПАССКАЯ СПАСО-ВЛАХЕРНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ ЦЕРКОВЬ. ДЕУЛИНО ... Показать все
Смерть
Неизвестно