Пастухова Хиония Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1805
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Пастухова Павла Николаевна
Отец ребёнка: Пастухов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
?.12.1817
Сын: Пастухов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Пастухов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
?.01.1821 ст.
Дочь: Пастухова Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Пастухов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
?.02.1822 ст.
Сын: Пастухов Кирилл Николаевич
Отец ребёнка: Пастухов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
?.11.1824 ст.
Сын: Пастухов Матвей Николаевич
Отец ребёнка: Пастухов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
?.09.1828 ст.
Дочь: Пастухова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Пастухов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
?.02.1830 ст.
Сын: Пастухов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Пастухов Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно