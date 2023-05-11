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Пастухова Хиония Алексеевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1805

Муж: Пастухов Николай Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Пастухова Павла Николаевна

Отец ребёнка: Пастухов Николай Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.12.1817

Сын: Пастухов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Пастухов Николай Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.01.1821 ст.

Дочь: Пастухова Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Пастухов Николай Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.02.1822 ст.

Сын: Пастухов Кирилл Николаевич

Отец ребёнка: Пастухов Николай Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.11.1824 ст.

Сын: Пастухов Матвей Николаевич

Отец ребёнка: Пастухов Николай Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.09.1828 ст.

Дочь: Пастухова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Пастухов Николай Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.02.1830 ст.

Сын: Пастухов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Пастухов Николай Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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