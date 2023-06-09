Дитятин Федор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДитятин Федор Тимофеевич

Дитятин Федор Тимофеевич

Место рождения

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1775 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.

Отец: Дитятин Тимофей Агафонов

Мать: не указана

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1796

Сын: Дитятин Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф.2 оп1 д.8569
Рождение ребёнка
1804

Сын: Дитятин Алексей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Дитятин Егор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф.2 оп.1 д.8269 заводской крестьянин
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Дитятин Герасим Федорович

Мать ребёнка: не указана

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф.2 оп1 д.8569
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф.2 ол.1 д.8269 приписной крестьянин