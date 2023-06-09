Дитятин Федор Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1775 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.
Отец: Дитятин Тимофей Агафонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: не указана
ГААК ф.2 оп1 д.8569
Рождение ребёнка
1804
Сын: Дитятин Алексей Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810 ст.
Мать ребёнка: не указана
ГААК ф.2 оп.1 д.8269 заводской крестьянин
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Дитятин Герасим Федорович
Мать ребёнка: не указана
ГААК ф.2 оп1 д.8569
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно
ГААК ф.2 ол.1 д.8269 приписной крестьянин