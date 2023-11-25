Мухортов Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухортов Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухортов Павел Фёдорович

Мать: Мухортова Анна

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