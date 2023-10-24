Скрипникова Гадиля Гадиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипникова Гадиля Гадиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Добавил:

ША
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Вахитов Гадил Маликович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1974

Сын: Замуканов Руслан Нургазович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1977

Сын: Замуканов Ришат Нургазович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1984

Сын: Замуканов Рифат Нургазович

Отец ребёнка: не указан

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