Скрипникова Гадиля Гадиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Вахитов Гадил Маликович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1974
Сын: Замуканов Руслан Нургазович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1977
Сын: Замуканов Ришат Нургазович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1984
Сын: Замуканов Рифат Нургазович
Отец ребёнка: не указан