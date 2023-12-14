Музыкова Неизв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музыкова Неизв

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Музыкова Смирнова Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Музыков Кузьма Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Музыкова Шушкина Елизавета Кузьминична

Отец ребёнка: Музыков Кузьма Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Музыков Кузьма Константинович

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