Коробков Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1912
Дата смерти14.08.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1912
Рождение ребёнка
06.03.1942
Сын: Коробков Виктор Яковлевич
Мать ребёнка: Коробкова Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
?.04.1952
Сын: Коробков Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Коробкова Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
18.07.1954
Сын: Коробков Валентин Яковлевич
Мать ребёнка: Коробкова Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Коробкова Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробков Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Коробкова Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Коробкова Мария Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1984