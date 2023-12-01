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Коробков Яков Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1912

Дата смерти

14.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1912

Отец: Коробков Михаил Степанович

Мать: Коробкова Марфа Максимовна

Рождение ребёнка
06.03.1942

Сын: Коробков Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Коробкова Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
?.04.1952

Сын: Коробков Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Коробкова Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
18.07.1954

Сын: Коробков Валентин Яковлевич

Мать ребёнка: Коробкова Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Коробкова Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробков Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Коробкова Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Коробкова Мария Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробкова Мария Гавриловна

Смерть
14.08.1984
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