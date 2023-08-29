Абдурахимов Абдумумин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдурахимов Абдумумин

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Место рождения

Таджикистан?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каримов Абдурахим

Мать: Каримова Фатима

Таджикистан?
Рождение ребёнка
07.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Гузар, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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