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Ярош Семён Павлович

Место рождения

Безымено, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Ярош Павел Петров

Мать: Ярош Устинья Кирилловна

Безымено, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Щербинина Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: Ярош Анна

Безымено, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Ярош Василий Семёнович

Мать ребёнка: Ярош Анна

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Ярош Трофим Семёнович

Мать ребёнка: Ярош Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярош Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярош Анна

Смерть
Неизвестно
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