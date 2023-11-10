Ярош Семён Павлович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Ярош Павел Петров
Мать: Ярош Устинья Кирилловна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Щербинина Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: Ярош Анна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Ярош Анна
Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Ярош Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярош Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярош Анна
Смерть
Неизвестно