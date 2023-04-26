Денисова Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Денисов Василий Прокофьевич
Отец ребёнка: Денисов Прокофий Васильевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ефросинья Прокофьевна
Отец ребёнка: Денисов Прокофий Васильевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дарья Прокофьевна
Отец ребёнка: Денисов Прокофий Васильевич
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Денисов Прокофий Васильевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Матрена Прокофьевна
Отец ребёнка: Денисов Прокофий Васильевич
Смерть
Неизвестно