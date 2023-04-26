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Денисова Ирина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Денисов Василий Прокофьевич

Отец ребёнка: Денисов Прокофий Васильевич

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ефросинья Прокофьевна

Отец ребёнка: Денисов Прокофий Васильевич

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дарья Прокофьевна

Отец ребёнка: Денисов Прокофий Васильевич

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Денисов Петр Прокофьевич

Отец ребёнка: Денисов Прокофий Васильевич

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Матрена Прокофьевна

Отец ребёнка: Денисов Прокофий Васильевич

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
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