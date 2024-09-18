Разгонцева (Разгонцева) Мария Архиповна
Место рождения
Дата рождения17.07.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 27_17.07.1901_крещение-22.07.1901 пол_Ж_ запись - 53 род. Мария в село Брусенцево у крестьянин Разгонцев Архип Максимов и законная жена Акили... Показать все
Крещение
22.07.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 27_17.07.1901_крещение-22.07.1901 пол_Ж_ запись - 53 род. Мария в село Брусенцево у крестьянин Разгонцев Архип Максимов и законная жена Акили... Показать все
Смерть
Неизвестно