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Разгонцева (Разгонцева) Мария Архиповна

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

17.07.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1901

Отец: Разгонцев Архип Максимович

Мать: Разгонцева Акилина Дмитриевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 27_17.07.1901_крещение-22.07.1901 пол_Ж_ запись - 53 род. Мария в село Брусенцево у крестьянин Разгонцев Архип Максимов и законная жена Акили... Показать все
Крещение
22.07.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 27_17.07.1901_крещение-22.07.1901 пол_Ж_ запись - 53 род. Мария в село Брусенцево у крестьянин Разгонцев Архип Максимов и законная жена Акили... Показать все
Смерть
Неизвестно

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