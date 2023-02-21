Калужинова Капитолина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Капитолина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1900 ст.

Дочь: Калужинова Наталья Антоновна

Отец ребёнка: Калужинов Антон Петрович

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.01.1913 ст.

Сын: Калужинов Федор Антонович

Отец ребёнка: Калужинов Антон Петрович

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Антон Петрович

Смерть
Неизвестно
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