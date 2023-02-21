Калужинова Капитолина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1900 ст.
Дочь: Калужинова Наталья Антоновна
Отец ребёнка: Калужинов Антон Петрович
Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.01.1913 ст.
Сын: Калужинов Федор Антонович
Отец ребёнка: Калужинов Антон Петрович
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно