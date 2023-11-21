Курлянинова Авдотья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Катерина Михайловна
Отец ребёнка: Курлянинов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Лукерья Михайловна
Отец ребёнка: Курлянинов Михаил Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно