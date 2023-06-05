Мария Сысоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Сысоевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровское д.
Бракосочетание
20.10.1889 ст.

Муж: Васильев Леонтий Васильевич

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.10.1889 Чермы запасной рядовой Леонтий Васильевич Васильев Петровка крестьянская дочь Мария Сысоевна по жениху Чермы крестьянин Григорий Афанасьевич по жениху Смуравьево... Показать все
Смерть
Неизвестно