Мария Сысоевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
До 1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Петровское д.
Бракосочетание
20.10.1889 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.10.1889 Чермы запасной рядовой Леонтий Васильевич Васильев Петровка крестьянская дочь Мария Сысоевна по жениху Чермы крестьянин Григорий Афанасьевич по жениху Смуравьево... Показать все
Смерть
Неизвестно