Хриденко (Листовая) Галина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хриденко (Листовая) Галина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1947

Дата смерти

16.12.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1968

Сын: Хриденко Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Хриденко Владимир Александрович

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хриденко Владимир Александрович

Смерть
16.12.2021
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
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