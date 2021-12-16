Хриденко (Листовая) Галина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1947
Дата смерти16.12.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1968
Сын: Хриденко Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Хриденко Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хриденко Владимир Александрович
Смерть
16.12.2021