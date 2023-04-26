(Карсунцева (Колокольцева)) Анисья Иванова
Место рожденияс. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ
Дата рождения1851
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1873
Сын: Карсунцев Федор Владимиров
Отец ребёнка: Карсунцев Владимир Козьмир
с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ
Смерть
1920
с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ