(Карсунцева (Колокольцева)) Анисья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карсунцева (Колокольцева)) Анисья Иванова

Место рождения

с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1851

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1873

Сын: Карсунцев Федор Владимиров

Отец ребёнка: Карсунцев Владимир Козьмир

с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ
Смерть
1920
с. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губ
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