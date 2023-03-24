Белик Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белик Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.2002

Сын: Белик Артём Александрович

Мать ребёнка: Белик Марина Сергеевна

Рождение ребёнка
20.11.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белик Марина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белик Марина Сергеевна

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