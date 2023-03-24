Белик Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.2002
Сын: Белик Артём Александрович
Мать ребёнка: Белик Марина Сергеевна
Рождение ребёнка
20.11.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белик Марина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белик Марина Сергеевна