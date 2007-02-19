Вебер (Риффель) Фрида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вебер (Риффель) Фрида Андреевна

Место рождения

Галка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

19.04.1923

Дата смерти

19.02.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Галка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
село Усть-Кулалинка (до 1914 года - село Галка (нем. Galla)), Каменский кантон, Трудовая коммуна немцев Поволжья/ Автономная область немцев Поволжья (нем. die Arbeitskommune des Gebiets der Wolgadeuts... Показать все
Иммиграция
?.09.1941
Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 г. депортирована в Алтайский край
Рождение ребёнка
25.09.1942

Дочь: Журавлева Ира Эдуардовна

Отец ребёнка: Вебер Эдуард Людвигович

Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
До 1942

Муж: Вебер Эдуард Людвигович

Реабилитация осужденного
24.01.1995
Смерть
19.02.2007
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
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