Вебер (Риффель) Фрида Андреевна
Место рождения
Дата рождения19.04.1923
Дата смерти19.02.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
село Усть-Кулалинка (до 1914 года - село Галка (нем. Galla)), Каменский кантон, Трудовая коммуна немцев Поволжья/ Автономная область немцев Поволжья (нем. die Arbeitskommune des Gebiets der Wolgadeuts... Показать все
Иммиграция
?.09.1941
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 г. депортирована в Алтайский край
Рождение ребёнка
25.09.1942
Дочь: Журавлева Ира Эдуардовна
Отец ребёнка: Вебер Эдуард Людвигович
Бракосочетание
До 1942
Реабилитация осужденного
24.01.1995
Смерть
19.02.2007
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край