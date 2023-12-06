Евсикова Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1929
Дочь: Родионова Евгения Кирилловна
Отец ребёнка: Евсиков Кирилл Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Кирилловна
Отец ребёнка: Евсиков Кирилл Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Кирилловна
Отец ребёнка: Евсиков Кирилл Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно