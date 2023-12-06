Евсикова Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсикова Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1929

Дочь: Родионова Евгения Кирилловна

Отец ребёнка: Евсиков Кирилл Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Кирилловна

Отец ребёнка: Евсиков Кирилл Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Кирилловна

Отец ребёнка: Евсиков Кирилл Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсиков Кирилл Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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