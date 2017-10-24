Гранат Владислав
Место рождения
Дата рождения25.09.1973
Дата смерти24.10.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1973
Отец: Гранат Александр
Мать: Галина
Рождение ребёнка
25.10.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
24.10.2017
Нижнетамбовское, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край