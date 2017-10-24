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Гранат Владислав

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

25.09.1973

Дата смерти

24.10.2017

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1973

Отец: Гранат Александр

Мать: Галина

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.10.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.10.2017
Нижнетамбовское, Комсомольский муниципальный район, Хабаровский край
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