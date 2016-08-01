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Федоров Леонид Олегович
Федоров Леонид Олегович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.08.2016
Пол
Мужской
Отец
Федоров Олег
Мать
Федорова (Маркова) Яна Владимировна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.2016
Отец:
Федоров Олег
Мать:
Федорова Яна Владимировна
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